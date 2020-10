Corona-Ausbrüche : Epidemiologin fordert Maskenpflicht auch für Primarschüler

An Schulen häufen sich die Corona-Fälle, Lehrer sind krank oder in Quarantäne. Eine Epidemiologin sagt, das Risiko in der Schule werde unterschätzt. Auch in der Primarschule brauche es strikte Schutzmassnahmen.