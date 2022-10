Bern: Epileptikerin sucht nach Anfall Helferin – «ich möchte mich bedanken»

Epilepsie ist eine neurologische Krankheit. In der Schweiz haben etwa 80’000 Menschen Epilepsie.

Am Berner Hauptbahnhof erlitt M.F. einen epileptischen Anfall.

Obwohl M.F. (36) vor drei Jahren an Epilepsie erkrankt ist, hatte sie bisher keinen Anfall im öffentlichen Raum. Umso unerwarteter war es für sie, als sie vor einer Woche am Hauptbahnhof Bern ihren ersten Anfall erlitt. «Das war das erste Mal in der Öffentlichkeit und auch noch der längste Anfall, den ich bisher hatte», erzählte F. Sie war nach einem Museumsbesuch mit ihrem Sohn (4) und ihrer Nichte (8) auf dem Nachhauseweg. Als sie auf einer Bank beim Perron sassen, bekam sie den Anfall. F. erinnert sich nur noch daran, im Inselspital aufgewacht zu sein.