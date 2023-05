Erdbeben der Stärke 3,6 erschüttert Thusis GR

Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Zürich

Gemäss Erdbebendienst dürfte das Erdbeben mit der Stärke 3,6 weiträumig verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel jedoch nicht zu erwarten.

Im Kanton Graubünden, bei Thusis, hat am Mittwoch um 18.21 Uhr die Erde gebebt.

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich mitteilt, hat er im Kanton Graubünden , bei Thusis, ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich demnach am Mittwoch um 18:21:03 Uhr (Lokalzeit) mit einer Magnitude von etwa 3,6 auf der Richterskala.

Thusis befindet sich nur knapp zwölf Kilometer von Brienz GR entfernt, wo momentan die Bevölkerung wegen eines drohenden Bergsturzes bis am Freitag evakuiert wird. Auf Anfrage von 20 Minuten gibt Christian Gartmann, Mitglied des Gemeindeführungsstabs, jedoch an, das Beben sei in Brienz nicht einmal spürbar gewesen.