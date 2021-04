Ihr Anwalt kontert, dass die New Yorker Behörden seine Mandantin in dreckigen Zuständen verkümmern lassen würden.

Maxwell sitzt zurzeit in einem New Yorker Untersuchungsgefängnis. Ihr wird die Beteiligung am sexuellen Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Dabei soll sie ihren Partner Jeffrey Epstein unterstützt haben. Maxwell war im 2. Juli 2020 in Haft genommen worden, nachdem sie zuvor in einem abgelegenen Anwesen im US-Bundesstaat New Hampshire untergetaucht war.