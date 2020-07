Ghislaine Maxwell

Epstein-Vertraute in den USA festgenommen

Die britische Millionenerbin Ghislaine Maxwell wurde in New Hampshire festgenommen. Sie pflegte engen Kontakt zu Jeffrey Epstein.

Was Maxwell angelastet wird, ist noch unklar. Maxwell in einer Aufnahme von 1991.

Maxwell wurde am heute früh Ortszeit in New Hampshire in den USA festgenommen. Das berichtet NBC New York mit Verweis auf mehrere andere Quellen. Die Tochter des Medienmogul Robert Maxwell ist eine Ex-Freundin von Jeffrey Epstein.