Vergeltungsaktion : Epsteins Ex-Freundin Maxwell meldet Misshandlung im Gefängnis

Die angeklagte frühere Freundin des Finanziers Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat einer Gefängnisaufsicht körperliche Misshandlung vorgeworfen.

Der Missbrauch habe sich vor kurzem im Metropolitan Detention Center in New York ereignet, teilte Ghislaine Maxwells Anwältin Bobbi Sternheim am Dienstag der Richterseite in einem Brief mit. Damals sei die 59-Jährige in ihrer Einzelzelle abgetastet worden. Maxwell habe darum gebeten, dass bei der Untersuchung eine Kamera eingesetzt werde, das sei aber abgelehnt worden.