Bern: Mann verurteilt, weil er Jugendlichen Alkohol kaufte

Er wurde wegen Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder unter 16 Jahren für schuldig erklärt.

Ein Mann wurde in einem Coop in Bern dabei erwischt, wie er Jugendlichen Alkohol kaufte.

Wer Jugendlichen unter 16 Jahren Alkohol in einer Menge verabreicht, die gesundheitsgefährdend ist, macht sich strafbar. Dies bekam auch ein 21-jähriger Mann aus dem Emmental zu spüren: Ende März wurde er in der Coop-Filiale im Bahnhof Bern von zwei fremden Teenagern gebeten, für sie Alkohol zu kaufen.

Weil er die beiden auf 16 bis 17 Jahre schätzte, kaufte er ihnen eine 10er-Packung Bier, eine Flasche Wein und eine Flasche Likör. Einer der Jugendlichen hatte das Schutzalter jedoch noch nicht erreicht. Zudem verkauft Coop Alkohol generell nur an Personen über 18 Jahre.

Ein Jugendlicher war unter 16

Der Beschuldigte habe es unterlassen, die beiden Heranwachsenden nach ihrem Alter zu fragen und einen Ausweis zu verlangen, wirft ihm die Berner Staatsanwaltschaft vor . Stattdessen habe er sich auf seine Einschätzung verlassen und damit in Kauf genommen, dass einer der Jugendlichen noch nicht 16 Jahre alt gewesen sei. Der junge Mann ist deshalb wegen Verabreichung gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder unter 16 Jahren für schuldig erklärt worden.

Ihm wurde eine Geldstrafe von 480 Franken auferlegt, die jedoch bedingt ausgesprochen wurde. Bezahlen muss er hingegen eine Busse von 500 Franken sowie die Gebühren in Höhe von 120 Franken, wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist. Die Strafe liegt am unteren Ende des Rahmens: Möglich wären bis zu drei Jahre Freiheitsentzug.

«Grosse Lücken im Vollzug»

Klar ist: Trinkwillige Jugendliche werden immer einen Weg finden, die Abgaberegelungen zu umgehen – das wissen auch Jugendschutz-Organisationen. Handlungsbedarf verorten sie vor allem beim strikteren Vollzug der Jugendschutzbestimmungen. « Testkäufe zeigen immer wieder , dass der Vollzug nach wie vor grosse Lücken aufweist. Die Einhaltung der Jugendschutzgesetze muss verbessert werden», sagt Monique Portner-Helfer, Sprecherin von Sucht Schweiz. Es liege in der Verantwortung von Erwachsenen, den Alkohol nicht an Kinder zu verkaufen.

Sucht Schweiz sieht in erster Linie den Detailhandel und die Gastronomie in der Pflicht, die geltenden Abgaberegelungen strikte umzusetzen. Leider gelinge dies nicht immer und die Anstrengungen müssten verstärkt werden. «Zu diskutieren wäre beispielsweise ein System mit automatischer Vorweisung eines Personalausweises. Dies ist in etlichen Ländern Europas Praxis», sagt Portner-Helfer. Zudem müsse das Verkaufs- und Servicepersonal mit besserer Schulung und technischen Hilfsmitteln wirksamer unterstützt werden.