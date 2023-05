Luzern: Mann wegen Spielzeugpistolen verurteilt

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er «mithin in der Öffentlichkeit» und ohne Berechtigung mit zwei Imitationswaffen unterwegs war, «die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselbar waren». Damit seien sie, so heisst es im Strafbefehl weiter, verbotene Waffen nach Waffengesetz.

Am Schmutzigen Donnerstag fiel ein Mann auf, der an der Luzerner Fasnacht Spielzeugpistolen dabei hatte.

Ein Mann aus dem Kanton St. Gallen wollte an der Luzerner Fasnacht mit einer aufgemotzten Verkleidung auftrumpfen. Das hatte für ihn aber strafrechtliche Konsequenzen, wie aus einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Kriens hervorgeht. Bereits am ersten Tag der Fasnacht, am Schmutzigen Donnerstag, um 7.56 Uhr morgens, wurde er demnach in Luzern von der Polizei angehalten.