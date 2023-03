Dagmersellen: Mann verursacht Unfall mit 2,5 Promille

Am Samstagabend ereignete sich in Dagmersellen LU ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahahrer positiv auf Alkohol und Drogen getestet wurde.

Über das Wochenende kam es zu verschiedenen Verkehrsunfällen im Kanton Luzern. In mehreren Fällen waren die Lenkerinnen oder Lenker alkoholisiert und sie standen zum Teil auch unter Drogeneinfluss. Dies teilt die Kantonspolizei Luzern mit.

Dagmersellen: Betrunken mit Auto kollidiert

Der erste Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22 Uhr. Ein Mann fuhr von Schötz in Richtung Dagmersellen. Auf dieser Strecke bog er in eine Seitenstrasse nach links ab. Hier kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto, dessen Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Fahrer, ein 35-jähriger Portugiese, wurde mit einem Alkoholwert von 2,52 Promille angehalten. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.