Olten: Frau wegen Messerstichen gegen Freund verurteilt

Vor dem Amtsgericht in Olten musste sich eine 34-jährige Frau verantworten. Sie hatte ihren Freund mit zwei Messern verletzt.

In einem Quartier in Olten wurde am 8. Februar 2020 ein Mann mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Schnell war klar, dass er von einer Freundin angegriffen worden war. Gegen die 34-jährige Frau mit kenianischen Wurzeln wurde Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung erhoben.