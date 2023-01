Beat Feuz begann als Slalom-Ass, entging Amputation, wurde zum besten Abfahrer

Beat Feuz beendete seine Karriere nach Kitzbühel. 20 Minuten

Darum gehts Beat Feuz absolvierte in Kitzbühel die beiden letzten Weltcup-Rennen seiner Karriere.

Der 35-Jährige tritt als einer der besten Abfahrer der Geschichte ab.

Wir schauen auf die illustre Karriere des Emmentalers zurück.

Mit Beat Feuz tritt nach seinem 16. Platz bei seiner letzten Abfahrt in Kitzbühel einer der erfolgreichsten und beliebtesten Schweizer Skirennfahrer vom Spitzensport zurück. Der 35-Jährige beendet eine illustre Karriere, die viele Hochs, aber auch diverse Tiefs bot. Der Kugelblitz war ein Stehaufmännchen, er musste verschiedene Verletzungen überstehen und sich zurückkämpfen. Wir listen euch die grössten Highlights des Emmentalers auf.

Er gewann viermal in Serie die Abfahrts-Kugel

16 Weltcupsiege hat Feuz in seiner Karriere eingefahren – drei davon im Super-G, 13 in der Abfahrt. Mit den 13 Erfolgen ist Feuz hinter Peter Müller (19) und Franz Heinzer (15) der dritterfolgreichste Schweizer Abfahrer der Geschichte. Von 2018 bis 2021 gewann der Emmentaler zudem viermal hintereinander die kleine Kristallkugel der Abfahrts-Wertung. Mit fünf Kugeln war nur der Österreicher Franz Klammer erfolgreicher.

Die Tränen nach dem Olympiasieg

Es waren ganz spezielle Winterspiele in Peking, im Februar 2022 hatte Corona den Event fest im Griff, Zuschauer waren fast keine zugelassen. Speziell wurde die Abfahrt auch für Feuz, mit der Goldmedaille gewann er den letzten Titel, der ihm in seinem Palmares noch gefehlt hatte. Die Tränen des Siegers nach seinem Erfolg gingen um die Welt. Er, der sonst selten seine Emotionen zeigte, weinte nach einem Telefonat mit seiner Partnerin und seiner Tochter. «Das war einer der coolsten Momente meiner Karriere. Da ging mir nicht nur das Schöne durch den Kopf, sondern auch das Negative, die schweren Zeiten und der Dank an meine Freundin, dass sie zu Hause alles regelt, damit ich an den Start gehen kann. Und jeder, der selbst Vater ist, weiss, wie sehr man die eigene Familie vermisst, wenn man von ihr getrennt ist», sagte er.

Den einzigen WM-Titel zu Hause geholt

2015 an der WM in Beaver Creek (USA) musste Feuz dem Schweizer Patrick Küng und dem US-Amerikaner Travis Ganong den Vortritt lassen, musste sich mit Bronze begnügen. Zwei Jahre später an der Heim-WM in St. Moritz war das anders, da distanziert er alle, Erik Guay (Kanada) um zwölf, Max Franz (Österreich) um 37 Hundertstel und wurde Weltmeister – sein bis dahin grösster Erfolg.

Nur vom grossen Hirscher geschlagen

Seine beste Saison bestritt der Emmentaler 2011/2012, er war da gar so stark, dass er sich mit Marcel Hirscher um den Gesamtweltcup duellierte. Der Entscheid um die grosse Kugel fiel erst beim Saisonfinal in Schladming, im zweitletzten Rennen. Im Riesenslalom konnte sich Feuz keine Punkte sichern, Hirscher gewann das Rennen und zog an Feuz vorbei. Im Slalom trat der Schweizer nicht mehr an, so gewann Hirscher mit 25 Punkten Vorsprung zum ersten Mal den Gesamtweltcup, insgesamt holte er sich acht Mal die grosse Kugel.

Beinahe das Bein amputiert

Feuz wurde während seiner Karriere immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, insgesamt musste er sich elfmal am Knie operieren lassen. Die Weltcup-Saisons 2007/08, 2008/09 und 2012/13 musste er verletzungsbedingt auslassen. Wegen einer bakteriellen Infektion nach einer Knie-OP zogen die Ärzte Ende 2012 gar eine Unterschenkelamputation in Erwägung. «Ich habe damals gesagt, man sollte nicht damit rechnen, dass ich noch mal zurückkehre», wird Feuz zitiert. Aber er kam zurück – und wurde erfolgreicher denn je.

Anfänge als Slalom-Fahrer

Wer denkt, Feuz sei schon immer der geborene Abfahrer gewesen, der sieht sich getäuscht. Zu Beginn seiner Karriere überzeugte der Emmentaler als Techniker, seine ersten FIS-Rennen absolvierte er im Slalom und Riesenslalom. Seine erste WM-Medaille bei den Junioren gewann er im Slalom, es war Bronze 2005 im italienischen Bardonecchia. Zwei Jahre später in Zauchensee räumte er vier Junioren-Medaillen ab (Gold in Abfahrt, Super-G und Kombi, Bronze im Slalom).

Erster Sieg am Lauberhorn 2012

In seiner stärksten Saison (siehe oben) gelang ihm auch der erste von drei Erfolgen am Lauberhorn. Er verwies Hannes Reichelt (Österreich) und Christof Innerhofer (Italien) auf die weiteren Podestplätze. Im Ziel in Wengen stürzte Feuz nach den Strapazen von über 2,5 Minuten Fahrzeit in die Bande, erhob sich sofort und jubelte gemeinsam mit dem frenetischen Publikum. Seine Siege zwei und drei am Lauberhorn folgten 2018 und 2020.

Feuz’ rasante Fahrt zum ersten Sieg in Kitzbühel. SRF

Erster Sieg auf der Streif 2021

Viermal war er zuvor Zweiter geworden, der Sieg auf der Streif wollte einfach nicht gelingen. Doch dann, 2021, gelang dem Kugelblitz endlich der erste Sieg auf der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel. Und was tat Feuz danach? Er legte einen Tag später, beim zweiten Rennen, sogleich mit Sieg Nummer 2 nach. Ein Jahr darauf liess der Schangnauer den dritten Erfolg folgen.

Erster Weltcupsieg Kvitfjell 2011

Der erste Sieg im Weltcup gelang dem 24-jährigen Feuz 2011 im norwegischen Kvitfjell überraschend. In dieser Abfahrt verwies er Erik Guay (Kanada) und Michael Walchhofer (Österreich) auf das Podest. «Warum ich so schnell war, weiss ich gar. Sicherlich hatte ich vorne auch Glück mit der Sicht», bilanziert er da.

Wirst du Feuz vermissen? Ja klar, er war einer der erfolgreichsten und sympathischsten Fahrer. Ja, aber er hat sich das Karriereende mehr als verdient. Nein, es wird Zeit, dass er jüngeren Fahrern Platz macht. Ist mir egal, Hauptsache Odermatt gewinnt fleissig weiter.