Mein Horrordate : «Er brach das Date ab, weil ich bisexuell bin!»

Die Vorstellung, dass Konstantin* (28) schon mal etwas mit einer Frau hatte, findet Matteo* (29) richtig eklig. Um so mehr erstaunt die News, die Konstantin wenige Monate später bekommt.

Als Matteo hört, dass Konstantin bisexuell ist, ekelt ihn die Vorstellung richtig an.

«Mir war lange gar nicht klar, dass ich bisexuell bin. Als Teenager habe ich mich hauptsächlich in Frauen verliebt, meine Gefühle gegenüber meinen männlichen Freunden habe ich damals einfach als sehr starke Zuneigung eingeordnet. Erst mit Anfang 20 habe ich mich zum ersten Mal richtig heftig in einen Mann verliebt und so meine Bisexualität entdeckt.