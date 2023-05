Strafgericht Basel-Stadt: Das Polizeiauto schob er 40 Meter vor sich her, dann gab er auf

Hier wird der Fahrer von der Basler Polizei gestoppt. Am 9. Mai muss er sich vor dem Gericht verantworten. News-Scout

Darum gehts Ein damals 25-Jähriger leistete sich im September 2022 eine Verfolgungsjagd mit der französischen und der Schweizer Polizei.

Er brach dabei zig Verkehrsregeln und stoppte erst, als er ein Fahrzeug der Polizei rammte.

Am 9. Mai findet der Prozess am Strafgericht Basel-Stadt statt.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September 2022 setzte sich der damals 25-Jährige in Mulhouse (F) mit seiner Freundin in ein gestohlenes Auto und drückte bekifft aufs Gas. Zwei Fahrzeuge der Police Nationale folgten dem Citroën: Die französischen Behörden vermuteten eine Entführung.

Was daraufhin folgte, ist eine Verfolgungsjagd durch drei Länder, bei der der Mann ein ganzes Register an Verkehrsregeln brach. Während rund einer Stunde raste er teils mit bis zu 120 km/h auf der Gegenfahrbahn, preschte mindestens über eine rote Ampel, fuhr Kreisel linksherum und bremste zu guter Letzt ein Auto der Kantonspolizei Basel-Stadt so aus, dass er alle Insassen in Lebensgefahr brachte.

Der Franzose flüchtete erst via Deutschland. An der Grenzzollanlage Basel-Weil-Autobahn fuhr der Mann weiter nach Basel. Dort preschte er mit 100 km/h auf der Gegenfahrbahn durch die Margarethenstrasse, wo ein Patrouillenfahrzeug der Basler Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Der Beschuldigte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Dabei durchquerte er einmal Basel: via Markthalle, Richtung Heuwaage, über den Bahnhofsplatz, wo ihm ein weiteres Polizeiauto in die Quere kam und die Verfolgung aufnahm.

Fluchtauto schob Polizeiwagen 40 Meter vor sich her

Den Polizisten gelang es, sich dank einer Abkürzung einen Geschwindigkeitsvorsprung zu erarbeiten. Sie fuhren daraufhin vor das Fluchtauto und bremsten kontinuierlich leicht ab, um den Beschuldigten zum Anhalten zu bewegen. «Anstatt weiterhin abzubremsen, beschleunigte der Beschuldigte zwecks Fortsetzung seiner Flucht jedoch wieder», heisst es in der Anklage der Basler Staatsanwaltschaft.

Er streifte den Wagen der Polizei, sodass dieser abdrehte und quer vor den Citroën gelangte. Der Beschuldigte fuhr aber einfach unbeirrt weiter. Dadurch wurden die linksseitigen Räder der Polizeiautos 40 bis 50 Zentimeter angehoben, wie es in der Anklage heisst, «und das querstehende Dienstfahrzeug wurde durch den Personenwagen des Beschuldigten für circa 40 Meter weitergeschoben». Dann kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand.

Der Franzose steht wegen Gefährdung des Lebens, qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln und Fahren in fahrunfähigem Zustand am 9. Mai vor dem Basler Strafgericht. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hattest du einen Unfall? Hast du einen Unfall beobachtet? Hier erhältst du Hilfe: Polizei, Tel. 117

Sanität, Tel. 144

Feuerwehr, Tel. 118

Notruf im EU-Ausland, Tel. 112

RoadCross , Beratung nach Unfällen, Tel. 044 310 13 13