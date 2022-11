Liestal BL: Er bremste für Tiere, der Maserati aber nicht für den BMW

Am Dienstagabend bremste ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 19.15 Uhr in der Arisdörferstrasse abwärts Richtung Liestal unvermittelt ab und verursachte einen Auffahrunfall. Grund hierfür – ein Waldbewohner, der kurz nach der Windentalerhöhe plötzlich die Strasse von rechts nach links überqueren wollte.

Dabei soll das Bremsmanöver laut Medienmitteilung der Baselbieter Polizei so abrupt gewesen sein, dass ein nachfolgender Maserati-SUV frontal in das Heck des Tierfreundes fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der weisse BMW über den rechten Fahrbahnrand hinausgeschoben und prallte frontal seitlich an das ansteigende Strassenbord. Infolgedessen kam er zum Stillstand.