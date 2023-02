Daniel Fabian: Google zu hacken ist sein Job

Auch für den IT-Giganten ist das Thema Cybersicherheit enorm wichtig. Normalerweise lässt sich Google dabei nicht in die Karten schauen. Nun hat uns Daniel Fabian, der Chef des Red Teams bei Google, in seinen Alltag blicken lassen. Der Begriff Red Team kommt aus dem Militär. Er bezeichnet ein Team, das versucht, in militärische Basen einzubrechen, um so zu testen, ob diese sicher sind. Im IT-Jargon ist das Blue Team der Gegenpart. Das Team wiederum versucht, Systeme so gut wie möglich zu schützen.