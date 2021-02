«Bonne nuit a toi bébé»: Noch am Sonntagabend wünschte ihr Nicolas (38) eine gute Nacht – am nächsten Morgen forderte er 3000 Euro: «Hallöchen, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich Geld brauche. Wenn du dich weiterhin weigerst, mir zu helfen, möchte ich dir mitteilen, dass ich deine Nacktbilder veröffentlichen werde.» Der Mann droht weiter: «Ich werde behaupten, dass du die Nacktfotos meinem minderjährigen Sohn geschickt hast.» Zudem werde er die Fotos ihren Instagram-Kontakten schicken, ihrem Mann – und ihren Kindern.

«Er versuchte, mich einzuschüchtern und kündigte an, die Fotos zu veröffentlichen, wenn er nicht innert Minuten eine Antwort erhält», sagt die Leserin, die anonym bleiben möchte. «Dass er drohte, meinen Söhnen die Nacktbilder zukommen zu lassen, ist unglaublich dreist.» Sie selbst bereue den Fremdflirt sehr: «Ich war so dumm und schäme mich zutiefst. Ich dachte wirklich, dieser Mann sei toll.»

«Ich habe mich geschmeichelt gefühlt»

Seit letztem Sommer sei sie täglich in Kontakt mit ihm gestanden. «Er hat mich auf Instagram angeschrieben – ich war in einer Ehekrise und habe mich geschmeichelt gefühlt.» Schliesslich seien die Unterhaltungen derart intim geworden, dass sie ihm Fotos geschickt hat. «Ich habe nicht im geringsten daran gedacht, dass es so weit kommen könnte.» Die Leserin hat mittlerweile Anzeige bei der Polizei eingereicht und will andere vor der Betrugsmasche warnen.