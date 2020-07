vor 56min

Strafgericht BS

«Er drosselte sie mit den Worten ‹I kill you›»

Am Valentinstag soll ein 20-Jähriger zwei Frauen beim Versuch, ihre Handtaschen zu rauben, in Lebensgefahr gebracht haben. In der Anklageschrift ist von Strangulation, Schlägen und Tritten gegen den Kopf die Rede. Am Dienstag muss er sich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor Gericht verantworten.

von

1 / 6 An der Falknerstrasse soll ein 20-Jähriger am 14. Februar versucht haben, zwei Frauen auszurauben. Dabei habe er sie angegriffen und in Lebensgefahr gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt schreibt. Foto: Jessica Schön Er soll die Frauen stranguliert haben. Der einen habe er die Halskette und das Halstuch um den Hals zugezogen, der anderen die Kapuze. Jessica Schön Zudem ist in der Anklageschrift die Rede von Schlägen und Tritten gegen Kopf und Körper. Jessica Schön

Darum gehts Ein 20-Jähriger soll zwei Frauen bei einem Raubversuch in Lebensgefahr gebracht haben.

Das eine Opfer habe er an der Halskette und am Halstuch gepackt und so stranguliert, auf die andere Frau habe er eingeschlagen und getreten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte vorsätzliche Tötung vor.

Die z wei Frauen waren am 14. Februar gegen 2.30 Uhr in der Basler Innenstadt unterwegs, als ein 20-Jähriger beim Passieren versucht haben soll, die Tasche von einer der beiden an sich zu reissen. Die Frauen setzten sich jedoch zur Wehr, wie die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift schreibt. Der Beschuldigte habe die beiden dann brutal attackiert und in Kauf genommen, sie lebensgefährlich zu verletzen.

Mit Gegenwehr konfrontiert habe er das erste Opfer zunächst mit Tritten und einem Faust schlag traktiert. Danach habe er sie am Halstuch und an der Halskette gepackt, diese Schlinge mittels mindestens einer Handumdrehung zugezogen und sie so stranguliert. Dabei soll er «I kill you» gesagt haben, wie aus der Anklage hervorgeht. Er habe auch weitergemacht, nachdem die Frau bewusstlos zu Boden gesackt sei und erst von ihr abgelassen, als das zweite Opfer ihm in den Unterleib getreten habe.

Schläge und Tritte gegen Kopf und Brustkorb

Im weiteren Verlauf habe er versucht, die Handtasche des zweiten Opfers zu rauben. Die Frau habe sich aber an der Tasche festgekrallt und sei meterweit über den Boden geschleift worden. Erneut sei der Beschuldigte dem Widerstand mit Gewalt begegnet. In der Anklage wird ihm vorgeworfen, die Frau gegen Kopf und Brustkorb geschlagen und getreten zu haben. Danach habe er ihr die Kapuze über den Kopf gezogen und auch sie mit der Schlinge stranguliert. Erst als das erste Opfer, das sich zwischenzeitlich genug erholt hatte, um zu intervenieren, auf den Beschuldigten zugegangen sei, habe er aufgehört.

Schliesslich sei es dem ersten Opfer gelungen, ein Auto auf der Strasse anzuhalten. Dessen Lenker alarmierte die Polizei, woraufhin der Täter die Flucht ergriffen habe. Weit sei er aber nicht gekommen, denn laut der Anklageschrift war er bereits um 2.45 Uhr in Haft. Bei ihm wurden ein Blutalkoholwert von 1 Promille sowie Cannabis-Einfluss festgestellt.

Opfer in Lebensgefahr gebracht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte die Opfer in Lebensgefahr brachte und durch die Gewalteinwirkung ihren Tod zumindest in Kauf nahm. Deshalb beschuldigt sie ihn der versuchten vorsätzlichen Tötung. Das erste Opfer erlitt unter anderem schmerzhafte Schürfungen und Schwellungen, vor allem im Hals- und Nackenbereich. Das zweite Opfer erlitt eine Prellung des Brustkorbs, Schürfungen und eine Verletzung im hinteren Schädelbereich.