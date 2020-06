vor 8min

Vergewaltigung in Basel

«Er drückte sie bäuchlings auf den Boden, sie schrie ununterbrochen»

Am 1. Februar wurde in Basel eine 33-jährige Frau in einem Hauseingang an der Elsässerstrasse vergewaltigt. Einer der beiden Tatverdächtigen stellte sich zwölf Tage später der Polizei. Der 31-Jährige schwor gegenüber seiner Familie, unschuldig zu sein, die Anklageschrift belastet ihn allerdings schwer.

von Lukas Hausendorf

Beiden Tatverdächtigen wird von einem Zeugen ein problematischer Alkoholkonsum nachgesagt. Sie streamten ihren Party-Exzesse der Tatnacht auf Facebook und teilten auf Social Media auch sonst nicht zu knapp Fotos und Videos von Trinkgelagen.

Ihre Schreie müssen in der Nachbarschaft gehört worden sein, als die 33-Jährige sich gegen ihre Peiniger zur Wehr setzte. Am 1. Februar, einem Samstag, wurde sie morgens kurz nach 7 Uhr von zwei Männern im Hauseingang ihrer Wohnliegenschaft in der Elässerstrasse vergewaltigt. Die Tatverdächtigen, zwei Portugiesen im Alter von 31 und 17 Jahren, setzten sich danach nach Portugal ab. Der ältere der beiden Tatverdächtigen stellte sich zwölf Tage später in Basel der Polizei und ist seither in Untersuchungshaft

Am 25. August wird er sich wegen mehrfacher sexueller Nötigung und Vergewaltigung vor dem Basler Strafgericht verantworten müssen, wie die bz am Mittwoch berichtete. Die Anklageschrift liegt nun vor und belastet den Beschuldigten schwer. Dieser hatte gegenüber seiner Familie geschworen, dass er unschuldig ist, wie 20 Minuten erfahren hatte. Er werde der Polizei die Wahrheit sagen. Die Familie glaubte ihm und beteuerte: «Er ist kein Monster.»

Die Wahrheit über die Geschehnisse am Morgen des 1. Februar wird vor Gericht verhandelt werden. Die Anklage schildert auf jeden Fall eine ganz andere Sicht der Dinge als der Beschuldigte.

«Sie versuchte sich mit beiden Händen zu wehren»

Der geschiedene Familienvater mit Hang zu Partyexzessen sprach das spätere Opfer nach einer durchzechten Nacht im Tram an. Die beiden kannten sich über eine ehemalige Freundin des Beschuldigten. Der 31-Jährige bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten, womit die 33-Jährige einverstanden war. Unterwegs hielt die Frau gemäss Anklage «aus eigener Initiative zur Klarheit ausdrücklich fest, dass sie niemanden in ihre Wohnung mitnehme».

Im Windfang des Eingangs zu ihrem Wohnhaus bedrängten der Beschuldigte und sein 17-jähriger Begleiter die Frau plötzlich. Während der Teenager das Opfer von hinten an sich zog und an den Brüsten begrapschte, soll der Beschuldigte ihren Kopf nach unten gedrückt und sie zum Oralverkehr gezwungen haben. Die Anklage schildert den Tatablauf minutiös: «Sie versuchte sich mit beiden Händen zu wehren. Gleichzeitig riss der Jugendliche von hinten die Leggins und den Slip nach unten.»

Nachdem der Teenager ungeschützten vaginalen Geschlechtsverkehr gehabt hatte, drückten die beiden Männer die Frau «massiv Gewalt anwendend bäuchlings zu Boden», wo der Beschuldigte sich auf sie legte und ebenfalls versuchte, ungeschützt in sie einzudringen, was wegen ihrer heftigen Gegenwehr nicht gelang. Gleichzeitig soll der 17-Jährige ihr ins Gesicht ejakuliert haben. Gemäss Anklageschrift hatte die Frau ununterbrochen geschrien, bis die Männer von ihr abliessen und flüchteten. Unmittelbar nach der Tat, um 7.21 Uhr, alarmierte sie die Polizei.

Mittäter unbehelligt in Portugal

Eine Person aus dem Umfeld der Familie verpfiff die Täter am Tag nach der Tat bei der Polizei. Da waren sie schon in Portugal. Während der Ältere versprach, sich den Behörden zu stellen, was er am 12. Februar in Begleitung von Familienangehörigen auch tat, entzieht sich der jugendliche Mittäter bis heute der schweizerischen Strafverfolgung. Wie 20 Minuten weiss, hielt er sich zuletzt bei seiner Familie in Portugal auf.

Portugal würde den Teenager nicht ausliefern, sondern das Strafverfahren im Rahmen einer Strafübernahme selbst führen. Das heisst, der Beschuligte würde im Fall einer Verurteilung seine Strafe auch in Portugal verbüssen. Zur Auslieferung in die Schweiz käme es erst, wenn der mutmassliche Täter ausserhalb seines Heimatlandes, etwa in Spanien oder Frankreich, verhaftet würde.