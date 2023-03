Goldach: Dieser Mann digitalisiert Super-8-Filme

So zum Beispiel an die Seegförni vor 60 Jahren.

Diese Herausforderung nahm er dann aber an und legte sich einen Computer zu. «Ich pröbelte und pröbelte, bis ich es geschafft habe», so der 80-Jährige. So machte er weiter mit Kassetten, CDs, Diabildern und schliesslich mit alten Videoformaten. «Bis der erste Film fertig digitalisiert war, habe ich zwei Jahre rumgepröbelt», sagt Budel. Er habe sich alles selber beigebracht und sei so manchmal auf Probleme gestossen. «An manchen Tagen habe ich abends um acht Uhr hingeschmissen und am Morgen um drei Uhr eine neue Idee gehabt», sagt er.