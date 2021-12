Was macht der Brite? – Er entfolgt Mercedes und der Formel 1 – Hamilton verwirrt auf Instagram

Was macht Lewis Hamilton in der nächsten Saison? Die Gerüchte über einen möglichen Rücktritt häufen sich nach dem Verlust des WM-Titels gegen Max Verstappen in der letzten Runde der Saison . Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone sagte zuletzt im «Blick»: «Ich weiss es nicht, aber ich glaube, dass er nicht zurückkommt. Zu gross ist seine Enttäuschung. Und die kann man auch irgendwie verstehen.»

«Leute nehmen sich keine Zeit mehr»

Was der 36-Jährige damit bezweckt, ist unklar. Vielleicht möchte er auch einfach einmal die Ruhe geniessen. Im September 2019 tat er das bereits einmal. Damals sagte er: «Ich wollte einfach reinen Tisch machen. Ich hatte mich dabei ertappt, wie ich nach dem Aufstehen gleich mal sehen wollte, was auf Instagram so los ist. Damit wollte ich aufhören. Heute wache ich auf, lese vielleicht ein wenig und starte somit ganz anders in den Tag.»