Legendärer Hochspringer Dick Fosbury starb mit 76

Dick Fosbury : Er erfand den Fosbury-Flop und gewann Olympia-Gold – nun starb er mit 76

Mit seiner damals revolutionären Technik holte er 1968 den Olympiasieg in Mexiko – und stellte mit 2,24 Metern einen Rekord auf.

Am Anfang wurde er belächelt – doch das änderte sich spätestens nach seinem Olympiasieg 1968, als Dick Fosbury mit seiner neuen Technik rückwärts und mit dem Kopf voran über die 2,24 Meter hohe Latte sprang – olympischer Rekord. Sein damaliger Trainer Bernie Wagner hatte zuvor nicht an den Stil seines Schützlings geglaubt und ihm geraten, «besser zum Zirkus zu gehen», im Sport werde so nichts aus ihm.