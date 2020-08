Bewerbung in Bäckerei

Er erhielt Job-Absage, weil er ein «temparamentvoller Südländer» sei

Fatlum Dauti (31) erhielt auf seine Bewerbung als Bäcker-Konditor eine Absage. Es war alles andere als eine Standard-Absage.

So eine Absage habe der 31-jährige bisher noch nie erhalten. «Es hat mich schon geärgert, als ich das las. Ich verstehe die Begründung nicht. Die Personen haben mich gar nicht kennengelernt.» Natürlich habe er sich daher auch gefragt, was das für ein Chef sei in dieser Bäckerei. Mehrheitlich sei er in der Schweiz aufgewachsen, «daher würde ich schon sagen, dass meine Kultur eher schweizerisch ist», betont Dauti. Er sei ein zuverlässiger Arbeiter. «Ich arbeite immer in hohem Tempo.»