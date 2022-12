Mörder von Sara M. zu 20 Jahren Haft verurteilt

Sara M. wurde tatsächlich von ihrem ehemaligen Freund umgebracht. Die 17-Jährige wurde im Januar 2020 in Yverdon-les-Bains als vermisst gemeldet. Nach tagelanger Suche fand die Polizei ihre Leiche. Nun hat das Kriminalgericht Nordwaadt geurteilt, dass hinter dem Mord ihr ehemaliger Freund stecke. Der heute 22-jährige Afghane wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Am 6. Januar fanden Einsatzkräfte den leblosen Körper von Sara M. am Neuenburgersee, nachdem sie bereits mehrere Tage als vermisst gegolten hatte. Der Körper war im Schilf in Ufernähe versteckt. Um den Hals der 19-Jährigen waren Schnürsenkel gebunden, mit denen sie erwürgt worden war. Zuvor wollte Sara die Beziehung offenbar beenden.