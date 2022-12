Mann (44) fährt in St. Margrethen SG betrunken in Zaun und legt abgerissene Stossstange auf Rücksitz

St. Margrethen SG : Er fährt betrunken in Zaun und legt abgerissene Stossstange auf Rücksitz

Ein Mann (44) ist am Samstag, kurz vor Mitternacht, in Rorschach in eine Polizeikontrolle geraten. Der angetrunkene Lenker hatte die Stossstange seines Golfs auf der Rückbank liegen. Diese stammt von einem Unfall, welcher der Mann zuvor in St. Margrethen verursacht hatte.

1 / 2 Bei einem Unfall mit einem Zaun in St. Margrethen verlor dieses Auto die Stossstange. Kapo SG Der Lenker (44) legte die Stossstange hinten ins Auto und fuhr weiter. Kapo SG

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen überprüfte am Samstag, kurz vor 23.55 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Industriestrasse in Rorschach einen Autofahrer. Pikant: Das Auto wies an der Fahrzeugfront Beschädigungen auf.

Weitere Abklärungen der Polizisten ergaben, dass das Auto des Mannes zuvor in St. Margrethen an der Parkstrasse mit einem Zaun kollidiert war. Dabei war die Stossstange des Autos abgerissen worden. Diese legte der Mann kurzerhand in seinen Golf und fuhr weiter, ohne sich um den weiteren Schaden am Zaun zu kümmern.

Staatsanwaltschaft ordnet Blutprobe an

Der 44-Jährige setzte seine Fahrt fort bis nach Rorschach, wo er in die oben genannte Kontrolle geriet. Der Mann war angetrunken und wurde für fahrunfähig befunden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ordnete beim Mann die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Der Fahrausweis wurde dem Blaufahrer auf der Stelle abgenommen. Es entstand ein Schaden in der Höhe von über tausend Franken.

