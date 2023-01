Basel: Vogel aus Schuhgeschäft gerettet

Am Freitagmittag musste ein Greifvogel an der Greifengasse in Basel aus einem Schuhgeschäft gerettet werden.

Am Freitagmittag kam es gegen 12.30 Uhr zu einer Rettungsaktion eines Greifvogels in einem Schuhgeschäft an der Greifengasse in Basel. Ein Mäusebussard flog in den Laden und fand aus dem Geschäft nicht mehr selbstständig hinaus. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt konnte dem Greifvogel weiterhelfen.