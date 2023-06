Rekord-Vielflieger: Er flog über 37 Millionen Kilometer – mit nur einem Ticket

1 / 3 Kein anderer ist so oft als Passagier geflogen wie Thomas Stuker. Instagram Tom Stuker 1990 kaufte er ein Ticket auf Lebenszeit bei United Airlines. IMAGO/NurPhoto Seither ist er über 12’000 Mal in ein Flugzeug gestiegen und hat über 100 Länder besucht. IMAGO/NurPhoto

Darum gehts 1990 verkaufte die United Airline Flugtickets auf Lebenszeit für 261’000 Franken.

Eines davon kaufte der inzwischen 69-jährige Thomas Stuker aus Chicago.

Seither flog er über 12’000 Mal. Hätte er die Flüge einzeln bezahlen müssen, hätten sie 2,2 Milliarden Franken gekostet.

37 Millionen Kilometer hat der US-Amerikaner Thomas R. Stuker (69) in den letzten 33 Jahren per Flugzeug zurückgelegt – mehr als jeder andere Flugpassagier – und das mit nur einem einzigen Ticket. Hintergrund: 1990 bot United Airlines Flugtickets auf Lebzeiten für umgerechnet 261’000 Franken an.

Stuker liess sich die Gelegenheit nicht entgehen und tätigte die «beste Investition» seines Lebens. Der Mann aus Chicago sass in über 12’000 Flügen und habe mehr als 100 Länder bereist, erzählt er der «Washington Post». Hätte er alle Flüge bezahlen müssen, hätte ihn das 2,2 Milliarden Franken gekostet.

Die wahre Goldgrube sind die gesammelten Meilen

Aber er fliegt nicht nur bis an sein Lebensende kostenlos, sondern profitiert auch anderweitig von der Airline. Er sammelt so viele Flugmeilen, dass er damit in Luxushotels übernachten, mehrwöchige Kreuzfahrten machen und in Gourmet-Restaurants essen kann.

Sogar das Haus seines Bruders konnte er mit seinen Meilen renovieren lassen. Einmal löste er an einem Tag Meilen für Walmart-Gutscheine im Wert von 45’000 Franken ein. Bei einer Wohltätigkeitsauktion ersteigerte er mit seinen Meilen auch einen Auftritt in der bekannten 90er-Jahre-Sitcom «Seinfeld».

Finanziell gelohnt hat sich dieses Angebot für die Airline im Fall von Stuker eindeutig nicht. Trotzdem ist Stuker ein überaus beliebter Gast – und sein Name steht inzwischen sogar auf zwei Fliegern.

Als Vielflieger sieht man einiges – Stuker erlebte vier Todesfälle mit

Auf die Frage eines Reporters, ob er je an Bord eines Fliegers war, in dem jemand starb, antwortet er gelassen: «Vier Mal.» Alle seien an Herzinfarkten gestorben. «Ein paar von ihnen habe ich davor auch kennen gelernt. Sie starben direkt auf ihren Plätzen», so Stuker.

Einer sei mit ihm in der Business-Klasse gesessen. «Sie legten eine Decke über ihn und zogen den Sicherheitsgurt darüber. Was hätten sie auch sonst tun können?», erzählt er.

Um seinen CO2-Fussabdruck macht er sich keine Sorgen

Obwohl Flugscham und der Klimawandel ein grosses Thema in der Gesellschaft sind, macht sich der 69-Jährige keine Sorgen. «GQ Magazine» gegenüber sagte er 2020: «Das Flugzeug wird fliegen, ob ich nun drin sitze oder nicht. Es wäre viel relevanter, wenn ich in einem Privatjet fliegen würde.» Der Umwelt würde es viel mehr bringen, wenn diese Leute stattdessen mit Linienflügen reisen würden, meint Stuker.