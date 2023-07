Dagmersellen: Polizeihund schnappt besoffenen Fahrer im Maisfeld

Auf der Zügholzstrasse in Dagmersellen LU crashten am Dienstagabend ein E-Roller und ein Lieferwagen mit Anhänger zusammen – es war eine Streifkollision, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt. Der Fahrer des E-Rollers kam dabei auf der Hähe zu Fall und flüchtete nach dem Crash zu Fuss in ein Maisfeld.