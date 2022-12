Kreisgericht Wil: «Er fühlt sich in den eigenen vier Wänden nicht sicher»

Am Mittwoch wurde ein Stalking-Fall vor dem Kreisgericht Wil in Flawil SG verhandelt.

Ein Fall von Stalking wurde am Kreisgericht Wil in Flawil SG verhandelt. Die Beschuldigte, eine 58-jährige Frau, soll ihren damaligen Ex-Partner immer wieder belästigt und ihn zu Hause aufgesucht haben. Dies, obwohl ihr ein Kontakt- und Rayonverbot verhängt wurde. Immer wieder sei sie auf dem Grundstück des Ex-Partners aufgetaucht und habe in einem Fall einen faustgrossen Stein an die Fassade geworfen oder verschaffte sich über den Wintergarten Zutritt ins Haus.



Die Verhandlung fand ohne die Beschuldigte statt. Wegen gesundheitlichen Gründen war sie von der Verhandlung dispensiert. Aus den verschiedenen Gutachten geht hervor, dass die Frau neben einer Alkoholsucht auch an Depressionen und an einer Persönlichkeitsstörung leidet.