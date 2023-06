Finnland: 120'000 Euro Busse für zu schnelles Fahren

Wer in Finnland bis zu 20 km/h zu schnell fährt, dem kann ein Bussgeld von bis zu 200 Euro drohen. Unangenehm wird es dann, wenn man mindestens 21 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit liegt, wie die Zeitschrift «Auto-MotorSport» schreibt. Ab dieser Tempoüberschreitung wird in Finnland in Tagessätzen abgerechnet. Bedeutet also: Je höher über dem Limit und je reicher man ist, umso mehr muss man bezahlen.