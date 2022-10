Basel: «Er fuhr knallhart weiter Richtung Autobahn» – Velofahrer verirrt sich

Mediensprecher Stefan Schmitt bittet in solchen Fällen, immer umgehend die Polizei zu kontaktieren. «Das ist wahnsinnig gefährlich», so Schmitt.

Ein News-Scout war am Freitagabend mit ihrem Auto auf der A2 Richtung Bern/Luzern unterwegs, als sie auf dem Pannenstreifen einen Velofahrer sieht. «Der Velofahrer fuhr knallhart einfach Richtung Autobahn weiter», so die 49-Jährige. Der Mann habe hin und wieder nach hinten geschaut. «Ich bin jedoch froh, dass er auf dem Pannenstreifen blieb», so die Frau. Sie sei vorsichtig daran vorbeigefahren und habe nicht gesehen, in welche Richtung der Velofahrer wollte.