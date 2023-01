Prozess in Lichtensteig: Mann (24) gab sich als Minderjährige aus und forderte Pädo-Bilder

Er gab sich auf diversen Internetforen und in Messenger-Diensten als minderjähriges Mädchen aus und nahm Kontakt mit Minderjährigen sowie gleichgesinnten Personen auf.

