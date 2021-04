Zwei junge Männer gaben sich in einem Impfzentrum in Mexiko-Stadt als alte Männer aus.

Bis zu neun Jahre Gefängnis

Die Schwindler wurden noch vor Ort festgenommen. Jetzt droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu neun Jahren. Identitätsdiebstahl und Dokumentenfälschung sind in Mexiko schwere Straftaten. Die beiden sitzen bis zur nächsten Anhörung und dem Urteil in Haft. Von EA gibt es bisher noch keinen Kommentar.

E-Sportler und Schauspieler

Rubén Zerecero wurde 2009 Zweitplatzierter an der «Fifa»-WM. Seither gehört er in Lateinamerika zu den bekannteren Persönlichkeiten rund um das Fussballspiel. Er ist auch als Schauspieler tätig und war in Mexiko in verschiedenen Werbevideos rund um «Fifa» und Xbox zu sehen.