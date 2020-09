Genau einen Monat ist es her, seit «Black Panther»-Star Chadwick Boseman mit nur 43 Jahren an Darmkrebs starb. Mit seiner Hauptrolle als Königssohn T’Challa im Superheldenfilm «Black Panther» wurde er weltberühmt – und zu einer Identifikationsfigur des schwarzen Amerika. Nun spricht seine Co-Darstellerin in «21 Bridges», Sienna Miller (38), in einem neuen Interview mit «Empire» erstmals über die Zusammenarbeit.