Selbstoptimierung wegen Corona : Er gefällt sich auf Zoom nicht und lässt sich prompt operieren

Wegen Corona haben Video-Calls Hochkonjunktur. Sich selbst über längere Zeit anzusehen, veranlasst viele Amerikaner, Augen oder Hals liften zu lassen.

Die am meisten nachgefragten Eingriffe sind die am oberen Augenlid oder am Hals.

Viele Amerikaner stören sich vermehrt an ihrem Aussehen in Video-Calls.

Enttäuscht von seinem Kamera-Bild

«Es ist etwas Neues, mehrere Stunden am Tag auf sein Gesicht schauen zu müssen, und es gibt Grenzen, was man mit guter Beleuchtung und guten Winkeln machen kann», sagt der 50-Jährige und er ist bei weitem nicht der einzige, der von seiner Videoreflexion enttäuscht ist.

Genesung in Quarantäne oder Home-Office

In ihrem Elternhaus am Stadtrand von Washington, D.C., konnte sie sich nach ihrer Brust-Operation im Dezember 2020 erholen. «Ich musste mir in der ganzen Zeit keine Auszeit nehmen, ich konnte vom Bett aus mit meinem Laptop weiterarbeiten», so die 25-Jährige.