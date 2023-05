Youtuberin Paula Gonu isst ihr eigenes Knie und wird verspottet

1 / 6 Influencerin Paula Gonu hat ihren eigenen Knorpel in einer Bolognese eingekocht und gegessen. Instagram/paulagonu Dies verriet die 30-Jährige im Podcast «Club113» im Interview. Instagram/paulagonu «Er gehört mir und ich muss ihn wieder in meinen Körper einbauen», meint die 30-Jährige und erklärt ihren unkonventionellen Imbiss. Instagram/paulagonu

Darum gehts Im Podcast «Club 113» verriet Influencerin Paula Gonu, dass sie Teile ihres Körpers verspeist hat.

Nach einer Operation am Meniskus im November durfte die 30-Jährige den entfernten Knorpel nach Hause nehmen, wo sie ihn dann zu Spaghetti Bolognese ass.

Mit diesem Geständnis sorgt der Youtube-Star für Stirnrunzeln und Ekel.

Eine spanische Influencerin schockte ihre Fans, als sie kürzlich gestand, dass sie einen Teil ihres eigenen Knies gekocht und gegessen hätte. Aufgrund einer früheren Verletzung musste sich die 30-jährige Paula Gonu einer Knieoperation unterziehen. Im Podcast «113» erzählte Gonu, die auf Instagram zwei Millionen Follower hat, dass sie sich dafür entschieden hatte, bei der Operation bei Bewusstsein zu bleiben. Nach dem Eingriff fragte der Chirurg die 30-Jährige, ob sie den Knorpel behalten wolle. Sie wollte es und habe den entnommenen Meniskus in einen kleinen Behälter, wie man ihn für Urinproben verwendet, nach Hause genommen. Zuhause habe sie dann eine Bolognese gekocht, den Meniskus dazugegeben und gegessen. «Er gehört mir und ich muss ihn wieder in meinen Körper einbauen», so die 30-Jährige.

Spott für Paula Gonu

Diejenigen, die den Podcast hörten, der auch auf YouTube veröffentlicht wurde, waren entsetzt über die Story der 30-Jährigen und teilten ihren Schock online. «Zu welchem Zeitpunkt habe ich beschlossen, dass es eine gute Idee ist, mir das beim Abendessen anzusehen? Was zum Teufel ist das?», twitterte etwa ein Zuhörer. «Ich habe mich in den ersten paar Minuten, in denen es ums Essen geht, tausendmal fast übergeben», schrieb ein weiterer User unter der Videoversion des Podcasts. Auch beim spanischen Fernsehsender «La Sexta» wurde das Geständnis der Youtuberin von Moderatorin Tatiana Arús (30) spöttisch kommentiert: «Anstatt in einer Bolognese hätte ich ihn als Knochen für eine Brühe verwendet.»

Wurdest du schon mal operiert? Ja, war ein grosser Eingriff. Ja, aber war nur etwas Ambulantes. Nein, hatte bisher immer Glück.

Arzt rät von eigenem Körperverzerr ab

Unterdessen wird Gonu von diversen spanischen Medien als Kannibalin betitelt. Doch wie verwerflich und bedenklich ist der Verzerr des eigenen Körpers wirklich? Laut Doktor Oren Gottfried, Professor für Neurochirurgie und Wirbelsäule an der Duke University School of Medicine in New York, sei alles halb so wild. «Ich glaube, dass die Motivation dahinter nicht der Wunsch ist, menschliches Fleisch zu essen, sondern um einen einzigartigen gesundheitlichen Nutzen oder zumindest Publicity oder Anerkennung zu erhalten», meint er gegenüber dem US-Portal «Gizmodo».

Dennoch rät Gottfried davon ab, den eigenen Knorpel zu essen. «Mir ist kein besonderer gesundheitlicher Nutzen bekannt und ich würde keine dieser Aktivitäten empfehlen.» Paula Gonu ist in Spanien bekannt für ihre freizügigen Outfits und zählt auf Instagram bereits über zwei Millionen Followerinnen und Follower.