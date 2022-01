Doku zu Christian B. : «Er geniesst die Wehrlosigkeit seiner Opfer»

Eine TV-Doku über den Fall Maddie geht der Frage nach, warum der Tatverdächtige Christian B. zu dem wurde, was er heute ist. Der Film schildert eine schwere Kindheit, die den 45-Jährigen gewalttätig und grausam werden liess.

Darum gehts Eine Doku untersucht den mysteriösen Fall Maddie und versucht dabei, den Tatverdächtigen Christian B. abzubilden.

Der 45 Jahre alte Deutsche ist laut Bekannten gewaltbereit und grausam.

Laut der Doku soll die Anklagerhebung gegen Christian B. unmittelbar bevorstehen.

In der Doku «Verdächtig im Fall Maddie - Wer ist Christian B.?» versucht ein Team von Spiegel TV jenen Mann abzubilden, der hinter dem Verschwinden des britischen Mädchens Maddie McCann im 2007 stecken könnte. Demnächst soll es zur Anklageerhebung gegen den heute 45 Jahre alten Deutschen kommen.

Warum wurde Christian B. zu dem, was er heute ist, wollten die Reporter wissen. Dafür sprachen sie mit Behörden, Weggefährten und Freunden des dringend Tatverdächtigen. In der zweistündigen Doku wird das «kaputte Leben» eines Mannes dargestellt, der «ohne Zuneigung» in Würzburg aufwuchs. Der Pflegevater habe B. als Kind mit dem Gürtel geschlagen. Als der Mann im Rollstuhl landete, konnte auch die Pflegemutter den Teenager nicht mehr betreuen. B. kam ins Heim.

Eine schwierige Kindheit

Mit 15 Jahren beging er die ersten Diebstähle, mit 17 versuchte er erstmals, sich an ein Kind zu vergehen. Nach der zweiten versuchten sexuellen Misshandlung an einem Kind wurde B. auf zwei Jahre Haft ohne Bewährung verurteilt. Vor Gericht zeigte sich B. scheu, gab einsilbige Antworten.

Mit 24 Jahren kam er nach Portugal, liess sich in der Algarve nieder. Dort kannte man ihn als «der Kletterer», weil er nachts in Hotels einbrach. Er trank viel, brach auch in Häusern ein. Mit 28 vergewaltigte er eine 72-jährige US-Amerikanerin. Er fesselte und quälte sie. Für Psychologen ist es klar: B. geniesst die Wehrlosigkeit seiner Opfer. «Das ist ein roter Faden, der sich durch seinen sexuellen Gewalttaten zieht», erklärt ein Experte.

«Da hab ich nicht mit gerechnet»

Filmemacherin Gudrun Altrogge hat zudem mit Bekannten von Brückner gesprochen, die sich erstmals offen zu ihm äussern und «die Abgründe eines Kriminellen schildern, der sein Aussteiger-Leben an der Algarve als Tarnung für unzählige Verbrechen nutzte». So etwa mit Björn R., der Brückner gut kannte. «Der war zwei Jahre einer meiner besten Freunde. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der so einen Dreck am Stecken hat», wird er zitiert.

Als er wegen einer Razzia bei sich zu Hause erfuhr, dass Brückner wegen Kinderpornos gesucht werde, sei er aus allen Wolken gefallen: «Das konnte ich nicht fassen. Bis dahin dachte ich, dass es um Diesel-Diebstahl und die ganzen Klauereien geht. Da hab ich nicht mit gerechnet.» Denn Brückner sei immer so hilfsbereit gewesen, dass man sich nicht vorstellen könne, «dass der auch eine solche Schattenseite hat».

Opfer von Christian Brückner berichtet

Lenta J., eine frühere Bekannte Brückners, gibt an, sie habe mit ihm sogar über Maddie gesprochen. «Es kam in den Tagen in den Zeitungen was über Maddie und die Freunde von Christian unterhielten sich darüber. Dann sagte er einfach nur: Man sollte jetzt damit aufhören, das Kind sei doch schon längst tot», sagt sie. Als sie gefragt habe, wie er darauf komme, habe Brückner nur gemeint, nach so vielen Jahren müsse das Kind doch tot sein und «eine Leiche könnte man ja schnell verstecken».

In der Doku kam auch die heute 13 Jahre alte Lara zu Wort, die durch eine sexuelle Belästigung durch B. in Portugal schwer traumatisiert wurde. Mit heruntergelassener Hose soll er vor der Portugiesin onaniert. Das Mädchen konnte fliehen, Christian B. wurde noch vor Ort verhaftet.

Den Behörden liegen «geheime Chatverläufe» aus dem Darknet vor, «die zeigen, wie abgründig die pädophilen Fantasien des Verdächtigen im Fall Maddie gewesen sind.» B. nannte sich «Wahnsinn der Holger». Bei einer Razzia in einer alten Fabrikruine, die B. um 2014 gemietet hatte, entdeckten die Beamten ein Hundekadaver – und darunter sechs USB-Sticks und zwei Speicherkarten mit rund 8000 Dateien kinderpornografiches Material.

«Wir gehen davon aus, dass er Maddie McCann getötet hat. Wir haben zahlreiche Indizien und Beweise gesammelt und aufgrund der Verdachtslage steht das für uns fest», sagt der zuständige Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters in der Doku. So liegen ihm etwa Handydaten vor, die belegen sollen, dass sich B. zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden in der Nähe der Ferienanlage Praia do Luz aufgehalten haben soll. Ausserdem soll gegen den Mann eine weitere Anklage wegen einer Vergewaltigung erhoben werden, die er unweit des Ferienortes begangen haben soll.

