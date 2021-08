«Super Smash Bros. Ultimate» - Er gewinnt das Turnier und wird ausgeraubt

E-Sportler Michael «Riddles» Kim hat alles gewonnen – und verloren. Nachdem er Vierter wurde am Turnier, wird ihm seine Reisetasche gestohlen. In der Tasche? Neben seinem Pass auch das Preisgeld vom Turnier.

Darum gehts Der Kanadier Michael «Riddles» Kim ist «Super Smash Bros. Ultimate»-Spieler.

Am «The Comeback»-Turnier wurde er Vierter und gewann Preisgeld.

Auf dem Rückweg zum Flughafen wurde das Auto des Organisators aufgebrochen.

In der entwendeten Reisetasche von «Riddles»: der Reisepass, Nintendo Switch und das Preisgeld.

Er verpasste den Flug und musste mit dem Auto zurück nach Kanada.

Am «The Comeback»-Turnier trafen sich die besten «Super Smash Bros. Ultimate»-Spieler aus Nordamerika. Mit dabei auch Michael «Riddles» Kim. Der 18-jährige Kanadier gewinnt regelmässig und auch jetzt kämpfte er sich mit seinem Charakter Terry aufs Podest. Für den Sieg hat es am «The Comeback» nicht gereicht, trotzdem gab es für den vierten Platz Preisgeld, 2400 Dollar waren im Price Pool. Lange Freude daran hatte er nicht.



Nach dem Turnier wurde Michael «Riddles» Kim vom Turnierveranstalter zum Flughafen gefahren, von wo aus es nach Kanada gehen sollte. Dort hielten die zwei noch an einem Supermarkt. Während «Riddles» sich verpflegte, brachen Diebe das Auto des Veranstalters auf und klauten das Gepäck des E-Sportlers.

Neben dem Pass und der Nintendo Switch klauten die Diebe auch noch direkt das Preisgeld von «Riddles». So hat sich die Reise ans «The Comeback»-Turnier für den Kanadier nicht gelohnt, denn die Geschichte geht noch weiter: Weil er keinen Reisepass hatte, verpasste der E-Sportler auch noch seinen Flug und musste per Auto zurück über die Grenze, da die Behörden nicht in der Lage waren, einen Notfallpass in kurzer Zeit auszuhändigen.



Dazu verpasste er auch noch seinen Termin für den Covid-19-Test. Wenigstens hatte er noch ein paar Kleider und seine Brieftasche. Die Polizei sah auf den Überwachungskameras später, dass zwei Männer in das Auto eingebrochen waren. Das Ganze ging nur knapp eine Minute und niemand merkte etwas davon. Die Täter wurden bis jetzt nicht geschnappt.



Die «Super Smash Bros. Ultimate»-Community wurde schnell auf den Fall aufmerksam und so rief Smash Bros. Pro Juan «hungrybox» DeBiedma die Fans auf, man soll doch einen Spendenmarathon starten und die «Super Smash Bros. Ultimate»-Community spendete.



Als Michael «Riddles» Kim nämlich zuhause eine Runde «Super Smash Bros.» spielte und auf der Streaming-Plattform Twitch übertrug, wurde er von Spenden nur so überhäuft. Zum Teil waren mehrere 1000 Leute mit dabei, als «Riddles» von seiner mühsamen Reise zurück nach Kanada erzählte. Am Schluss hatte der E-Sportler mehr Geld gesammelt als er am Turnier gewonnen hatte.