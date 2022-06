Unfall in Bernhardzell: «Er gilt als zuverlässig und ich wäre auch mit ihm mitgefahren»

Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag wurden fünf Männer im Alter zwischen 20 und 23 Jahren schwer verletzt, zwei sind in Lebensgefahr. Gemäss ersten Erkenntnissen verlor der Lenker aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam der VW von der Strasse ab, prallte in zwei parkierte Ausstellungsautos und blieb auf der Seite liegen.