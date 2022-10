Absturz vor Costa Rica: «Er ging nie Risiken ein» – Rainer Schallers Walliser Pilot galt als ausgezeichnet

Am Samstagnachmittag entdeckten costa-ricanische Rettungskräfte zwei Leichen vor der Küste von Limón.

Der 53-jährige Millionär und Gründer der Fitnesskette McFit, Rainer Schaller, seine 44-jährige Partnerin Christiana Schikorsky, deren Kinder, ein weiterer Deutscher und der 66-jährige Schweizer Pilot – sie alle waren an Bord des Privatflugzeugs vom Typ Piaggo P.180 Avanti, das am Samstag auf dem Weg vom südmexikanischen Palenque nach Puerto Limón an der Karibikküste war.