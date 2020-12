Der Beschuldigte muss sich wegen vorsätzlicher Tötung vor Gericht verantworten. Video: 20M

Darum gehts Weil er glaubte, vom Teufel verfolgt zu werden, stach ein heute 52-Jähriger mehrfach auf sich und eine Frau ein.

Die Frau trug tödliche Verletzungen davon.

Am Mittwoch muss sich der Beschuldigte vor dem Kreisgericht Rorschach verantworten.

Der Vorwurf lautet u.a. auf vorsätzliche Tötung.

Wegen Schuldunfähigkeit beantragt die Staatsanwaltschaft einen Freispruch.

Es soll aber einen stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59 StGB verordnet werden.

Zur Tat kam es in der Nacht auf den 16. Mai 2018. Mit einem Grossaufgebot ist die Kantonspolizei St. Gallen damals ausgerückt. Ein Nachbar berichtete gegenüber 20 Minuten von unheimlichen Geräuschen. Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie einen schwer verletzten Mann und eine Frau (44) vor, die noch am Unfallort verstarb. Laut dem Nachbarn war der Mann schon zuvor aufgefallen: «Er sagte immer wieder, er werde von Satan verfolgt.»

Diesen Mittwoch nun muss sich der heute 52-jährige Mann vor dem Kreisgericht Rorschach verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf vorsätzliche Tötung.

«Geh weg, du bist Satan»

Wie es in der Anklageschrift heisst, fühlte sich der Beschuldigte auch in der Tatnacht gemäss seinen Vorstellungen vom Teufel verfolgt. Deshalb ging er zusammen mit einer Frau, die sich bei ihm in der Wohnung aufhielt, in den Luftschutzkeller. Laut Anklage verschloss er die Tür des Luftschutzkellers sowie die innere Kellertür. Längere Zeit hielten sie sich dort auf, in der irrigen Annahme, abzuwarten, bis der Teufel wieder verschwinde. Dort im Keller glaubte der Beschuldigte laut Anklage, dass er mit dem Teufel kämpfe, und stach gemäss seiner Vorstellung auf diesen mit einem Messer ein.

Um etwa 4.30 Uhr hörte ein Nachbar sich wiederholende Geräusche und Schreie des Beschuldigten. In der Folge sei der Nachbar ins Erdgeschoss gelaufen. Dort habe er gesehen, dass die Wohnungstür des Beschuldigten offen stand und die Laute aus dem Keller kamen. Er habe dann gegen das Gitter des Lüftungsschachts des Kellers geklopft und gefragt, ob alles in Ordnung sei. «Geh weg, du bist Satan», habe der Beschuldigte geantwortet. Trotz Aufforderung weigerte sich der Beschuldigte, den Keller zu verlassen. Er gab zudem an, dass im Keller alles voller Blut sei. Der Nachbar ging danach zurück in die Wohnung. Danach war erneut Lärm zu hören, den sogar Bewohner der Nachbarliegenschaft hörten.

Frau verstarb noch am Tatort

Laut Anklageschrift glaubte der Beschuldigte, der Teufel wolle ihn und die Frau töten und fressen. Um dies zu verhindern, fügte er ihr mehrere Schnittverletzungen an den Unterarmen und im Brustkorbbereich zu. Er habe dazu ein Messer verwendet, dass sich bereits im Keller befand. Auch sich selbst fügte er teils lebensgefährliche Schnitte bzw. Schnittverletzungen zu.

Um 7.20 Uhr verständigte der Nachbar schliesslich die Polizei. Vor Ort fanden die Polizisten die beiden Personen verletzt nebeneinander am Boden des Kellers liegend. Die Frau verstarb aufgrund des Blutverlustes wenig später noch am Tatort.

Laut Beatrice Giger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, konnte der Nachbar von aussen nicht in den Keller sehen und ging aufgrund der seltsamen Aussagen des Angeklagten davon aus, dass dieser «spinne». «Somit war es für den Nachbarn nicht erkennbar, dass möglichweise eine Person verletzt war oder sich in Lebensgefahr befand. Angesichts dieser Sachlage wurde auch kein Verfahren wegen unterlassener Nothilfe eröffnet», so Giger auf Anfrage von 20 Minuten.

Freispruch und stationäre Massnahme

Gemäss einem forensisch-psychiatrischen Gutachten leidet der Beschuldigte an psychotischen Störungen sowie Alkoholabhängigkeit. Deshalb geht der Gutachter von einer Schuldunfähigkeit aus.

Die Staatsanwaltschaft beantrag die Feststellung, dass der Beschuldigte den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung tatbestandsmässig und rechtswidrig erfüllt hat. Infolge Schuldunfähigkeit sei er für den Tatvorwurf allerdings freizusprechen. Es sei eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB anzuordnen.

Der Beschuldigte befindet sich momentan in einer psychiatrischen Klinik im vorzeitigen Massnahmevollzug.