England: Dieser Mann wird 15 Jahre aus Blisworth verbannt

So soll er unter anderem mit einer Kettensäge Bäume in den Gärten seiner Nachbarinnen und Nachbarn gefällt haben.

Adrian Stairs darf das idyllische Blisworth, ein englisches Dorf im Westen von Northamptonshire, bis 2037 nicht mehr betreten. Der 59-Jährige wurde diese Woche von einem Gericht dazu verurteilt, nicht mehr in das Haus zurückzukehren, das er 15 Jahre lang mit seiner Partnerin bewohnt hat. Der arbeitslose Stairs soll den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Dorfes das Leben zur Hölle gemacht haben. Er soll unter anderem mit einer Kettensäge die Bäume in den Gärten seiner Nachbarinnen und Nachbarn gefällt haben. Ausserdem soll er Leute mit Ziegelsteinen bedroht haben. Ein Richter verhängte gegen ihn eine einstweilige Verfügung, die ihn bis zu seinem 74. Lebensjahr aus dem Dorf verbannt. Die Familien des Ortes befürchten jedoch, dass er auf Rache aus ist, wie die «Sun» berichtet. Ein Nachbar sagt: «Trotz der einstweiligen Verfügung befürchten wir alle, dass er versuchen wird, sich nachts zurückzuschleichen.»

«Er hat uns das Leben zur Hölle gemacht»

An den meisten Häusern in der Strasse, wo der Mann bis vor kurzem gelebt hat, seien Sicherheitskameras installiert worden. Ein weiterer Nachbar sagt: «Alle sind erleichtert, dass Stairs aus dem Dorf verbannt wurde. Er hat uns das Leben zur Hölle gemacht.»



Einmal habe er einen verängstigten Lieferwagenfahrer mit einem Brecheisen die ganze Strasse hinunter verfolgt, weil er für ein paar Minuten quer über seine Einfahrt geparkt haben soll. «Ein anderes Mal war die Batterie eines Lieferwagens leer und die Polizei musste Wache stehen, während ein Abschleppdienst ihn wieder in Gang brachte», so der Nachbar weiter. «Einige von uns haben sich gegen ihn gewehrt, aber er griff jeden an, den er für schwächer als ihn hielt», sagt der Mann. Bei der Verhaftung Stairs sei die Polizei mit vier Fahrzeugen ausgerückt.