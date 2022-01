Dietikon - «Er griff mich an» – FDP-Politiker will Nachbar nach Maskenstreit anzeigen

Der Dietiker FDP-Gemeinderat Peter Metzinger will nach einem Maskenstreit im Lift seinen Nachbarn anzeigen.

FDP-Politiker Peter Metzinger will seinen Nachbarn anzeigen.

Peter Metzinger ist FDP-Gemeinderat in Dietikon und hat die Pro-Kampagne für das Covid-Gesetz geleitet. «Als Politiker bin ich es gewohnt, Drohungen zu erhalten. Doch so etwas habe ich noch nie erlebt», erzählt der 57-Jährige. Wie Metzinger sagt, wurde er kürzlich im Lift seines Wohnhauses angegriffen. «Ich stand im Lift, als ein Nachbar aus einem anderen Stockwerk, der grundsätzlich keine Maske trägt und als Massnahmen-Gegner bekannt ist, zusteigen wollte. Noch bevor ich ihn bitten konnte, auf den nächsten Lift zu warten oder mich rauszulassen, drängte er sich mit einem Tritt gegen mein Schienbein in den Lift.»