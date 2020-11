Ex-Freundin beschuldigt Rapper Octavian«Er griff mich mit einem Hammer an»

Octavian selbst weist die Vorwürfe zurück. Er sagt, seine Ex-Freundin wolle nur den Release seiner Debütplatte «Alpha» stören und habe deswegen genau jetzt die Anschuldigungen veröffentlicht. Seine Platte sollte am 13. November erscheinen.

In einer Reihe von Instagram-Posts will die Sängerin Emo Baby aufzeigen, dass ihr Ex-Freund, der Rapper Octavian (24), sie mental, psychisch und physisch misshandelt hat. Sie sei drei Jahre mit dem Rapper in einer Beziehung gewesen, erstmals habe er sie im vergangenen April körperlich misshandelt. Der Grund dafür war, dass sie mit seinem Kind schwanger war.