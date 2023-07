Freiburg: Nackter Mann griff Polizei an – so viel kostet ihn sein Handeln

Als die Polizei ausrückte, griff der nackte Mann die Einsatzkräfte an und verpasste ihnen Faustschläge.

Ein 57-jähriger Freiburger bedrohte erst eine Frau, zog sich daraufhin vollständig aus und brach in ein Gebäude ein.

Der Freiburger wurde nun per Strafbefehl verurteilt.

Was ist passiert?

Eine Frau fuhr am 10. Januar 2023 durch die Freiburger Innenstadt, als aus dem Dunkeln plötzlich ein Mann auf die Motorhaube ihres Autos sprang und sie daran hinderte, weiterzufahren. Schockiert machte sie ihm Handzeichen, er solle den Weg freigeben, doch der Mann blieb auf dem Fahrzeug liegen.

Er drückte noch seine Zigi aus

Als die Frau ihr Handy zückte, um den Notruf zu wählen, machte der Mann drohende Gesten und sagte: «Wenn du dein Handy nimmst, mache ich Bumm-Bumm.» Er drückte noch seine Zigarette auf der Motorhaube aus und verschwand wieder in die Dunkelheit.

Nackt die Polizei attackiert

Eine ausgerückte Patrouille fand den Mann. Ein Polizist, der sich noch in der Ausbildung befindet, und eine Polizistin versuchten, den nackten Mann zur Räson zu bringen. Dieser griff sie jedoch an, schlug mehrmals auf den Polizisten ein und verpasste ihm einen Faustschlag auf den linken Kiefer. Er konnte sich nur durch einen Schlag mit der Spitze seines Ellbogens wehren, woraufhin der Täter sich auf die Polizistin stürzte.

Mit Pfefferspray überwältigt

Als die Polizistin wieder aufstehen konnte, wandte sich der 57-Jährige wieder dem Polizisten zu und versuchte, dessen Dienstwaffe an sich zu reissen. Erst mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Mann zu überwältigen, in Handschellen zu legen, wieder anzuziehen und auf die Polizeiwache bringen.

Die Beamtin erlitt mehrere Hämatome im Bereich der Kopfhaut und Blutergüsse im Gesicht, der Polizist kam mit einer Hautverletzung an der Unterlippe davon.

Einen Monat nach dem Vorfall rückte die Kantonspolizei Freiburg erneut wegen ihm aus. Dieses Mal stand er vor dem Zentralgefängnis und schrie «Heil Hitler» und «Allahu Akbar» – arabisch für «Gott ist am grössten», täuschte Schussgeräusche vor und zog damit die Aufmerksamkeit von Schaulustigen auf sich. Er wurde mehrfach dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen.

Verurteilt wegen zahlreicher Vergehen

Schliesslich wurde der Täter wegen Nötigung, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Friedens, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Diskriminierung und Aufstachelung zum Hass verurteilt. Die verhängte Strafe wird jedoch gemildert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Mann an einer psychischen Störung leidet.

Der 57-Jährige wurde per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Franken ohne Bewährung verurteilt (also 1500 Franken). Zudem muss er eine Busse in der Höhe von 300 Franken bezahlen und für die Gerichts- und Verfahrenskosten sowie die Auslagen aufkommen. Der Betrag, den er zahlen muss, beläuft sich somit auf 2425 Franken.