Todd Smith: Pilot schliesst sich Klima-Klebern an

Einst flog er für bekannte Fluggesellschaften wie Thomas Cook Passagiere rund um die Welt. Nun hat er sich der Umweltgruppe Extinction Rebellion angeschlossen und nimmt an Protesten in Grossbritannien teil. Die Rede ist von Todd Smith – 34 Jahre alt.

Die Gruppe prangert unter anderem die Schäden an, die die Luftfahrtindustrie dem Planeten zufügt. Das hat dem 34-Jährigen die Feindseligkeit seiner ehemaligen Kollegen aus der Luftfahrt und die Kritik derer eingebracht, die noch immer in der Branche arbeiten.

Doch was bewegt einen 34-jährigen Mann dazu, seinen absoluten Traumjob aufzugeben, um sich einer Klima-Gruppierung anzuschliessen? Im Interview mit Aerotime.org sagt Smith: «Ich erinnere mich auch an meinen letzten Flug von Gatwick nach Dalaman, als ich auf die Alpen hinunterblickte. Ich bemerkte den Gefrierpunkt und die Menge des verbliebenen Schnees, und da war dieser eine Gletscher, der so verletzlich und exponiert aussah.»

«Wir wollen nicht auf die Arbeiterklasse abzielen»

Weiter sagt Smith, dass er den Job und die Branche eigentlich liebe. «Aber gleichzeitig müssen wir auch die Wahrheit sagen, und das ist schwierig. Ich weiss, dass ich mich deswegen massiv unbeliebt gemacht habe, aber wir machen das ja nicht, um beliebt zu sein. Wir wollen nur die Wahrheit so gut sagen, wie wir sie jetzt verstehen, damit wir letztendlich schnell handeln und das Leben erhalten können», so der 34-Jährige.

Die Gruppe Extinction Rebellion sieht das Problem vor allem bei Privatjets. So hatten beispielsweise Aktivisten der Gruppierungen Greenpeace und Extinction Rebellion 2022 nach Angaben der Polizei Privatjets auf dem Flughafengelände in Amsterdam blockiert, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Einige ketteten sich offensichtlich auch an Flugzeugen fest. So sagt Smith etwa: «Wir wollen nicht auf die Arbeiterklasse oder auf Menschen abzielen, die natürlich ein Recht auf Urlaub und Freiheit haben, sondern vor allem auf die Menschen, die den größten Schaden anrichten und rücksichtslos handeln.»