E-Bike-Diebe gefilmt - «Er hätte kein so hässliches Shirt angezogen, hätte er von der Kamera gewusst»

«Kein schönes Gefühl»

«Das Velo war abgeschlossen. Sie haben es wahrscheinlich in einen Lieferwagen eingeladen», sagt die betroffene Frau zu 20 Minuten. Die Täter seien bereits am Freitagabend beobachtet worden. Nachbarn hätten gesehen, wie sie im Schritttempo in der Gegend herumfuhren. «Einer war im Auto und zwei waren zu Fuss unterwegs», so die News-Scout.