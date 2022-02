Deutschland : Er half Andreas S. beim Wildern – das ist über Komplize Florian V. (32) bekannt

Nach der Erschiessung zweier Polizisten kommen nun auch Informationen zum zweiten Verdächtigen ans Licht. Florian V. soll ein Drogenproblem haben, in seiner Nachbarschaft ist er so gut wie unbekannt.

Fünf Tage nach dem Mord an zwei Polizisten in Deutschland gibt es mehr Informationen zum zweiten, jüngeren Verdächtigen. Florian V. lebte demnach längere Zeit in einem Haus bei seiner Freundin in Sulzbach. Wie Focus schreibt, habe der 32-Jährige dass Haus aber später verlassen müssen, da seine Freundin ihn bei den Behörden nicht gemeldet hatte. Seine offizielle Anschrift lautete auf ein ehemaliges Hotel in der Nähe. Am Gebäude, das mittlerweile als Unterkunft für Sozialhilfeempfänger genutzt wird, ist auf einem Klingelschild sogar noch der Name von Florian V. zu finden.