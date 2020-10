Michael Wendlers Papa ist hässig«Er hat an meinem Grab nichts verloren!»

«Willst du mir nicht ein paar Fragen beantworten? Deine Fans sorgen sich wegen der Covid-Verschwörungen um dich», so der Mann.

Zurzeit eckt der Wendler bei allen an. Nun hat er sich in den USA auch noch mit einem Paparazzo gezofft, wie RTL berichtet.

Sein Vater Manfred Wessels (72) schiesst in einem neuen RTL-Interview scharf gegen seinen Sohn und meint sogar: «Er hat an meinem Grab nichts verloren!» Es scheint keine leichtsinnige Aussage aus dem Affekt heraus zu sein. Der Promi-Papa erzählt im Gespräch mit dem TV-Sender nämlich, dass er dies gar in seinem Testament festgehalten habe.