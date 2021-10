Urteil in Lugano TI – «Er hat Anna R. absichtlich getötet» – 18 Jahre für deutschen Türsteher

1 / 3 M. S. und Anna R.: Das Paar lernte sich Anfang 2019 in Thailand kennen, drei Monate danach wurde die junge Britin tot aufgefunden. Facebook Ihre Leiche wurde am 9. April 2019 im Hotel La Palma Au Lac in Muralto TI gefunden. Rescue Media S. gab stets an, dass Anna R. bei einem Sexspiel gestorben sei. Nun fiel in Lugano TI im Prozess gegen ihn das Urteil: Ein Strafgericht hält den Deutschen für schuldig. Er muss für 18 Jahre in Haft. Facebook

Darum gehts Am 9. April 2019 wurde die 22-jährige Britin Anna R. in einem Hotel in Muralto bei Locarno tot aufgefunden.

In Lugano fand der Prozess gegen den Freund des Opfers statt.

Am Freitag fällte das Gericht ein Urteil: M. S. ist schuldig.

Das Strafgericht in Lugano TI hat am Freitag das Urteil im Fall Anna R. gefällt: D er Deutsche M. S. muss wegen vorsätzlichem Mord an der 22-jährige n Britin für 18 Jahre ins Gefängnis. Richter Mauro Ermani sagte dazu: «Seine Schuld ist schwerwiegend. Die Version des Angeklagten ist nicht glaubwürdig.» Der Angeklagte habe «seine Fähigkeit bewiesen, das Leben einer jungen Frau auszulöschen, die ihm Liebe, Geld und Reichtum geschenkt hat».

Im Prozess gegen den heute 32- j ährigen früheren Türsteher hatte d ie Tessiner Staatsanwaltschaft erklärt, dass M. S. seine Freundin Anna R. in der Nacht auf den 9. April 2019 im Hotel La Palma in Muralto TI ermordet habe, weil er schwer verschuldet gewesen sei – und sie die Wahrheit entdeckt hatte . Die 22- j ährige Anna R. s ei während eines Streits um Geld gestorben und nicht beim Sex , wie der Angeklagte stets behauptet hatte.

Sie war eine Frau, «die keine Lügen akzeptiert»

Das Opfer, so wird der Richter bei 20 Minuti zitiert, «war eine schöne und grosszügige Frau.» Ermani weiter: «Sie sprach von einem Mann, der eine Firma besass und ebenfalls wohlhabend war.» Das Paar hatte sich Anfang 2019 in Thailand kennengelernt. Im April verbrachten die beiden ein paar Tage in Zürich, später im Tessin und gaben Tausende von Franken aus – alles Geld des Opfers. «Ihre Bekannten beschrieben sie als eine Frau, die keine Lügen akzeptiert», so der Richter weiter. M. S. hingegen habe in seinen Beziehungen zu Frauen immer «einen opportunistischen Sinn durchgesetzt, ohne Verantwortung zu übernehmen.»

Der tätowierte Türsteher mit Wohnsitz in Zürich soll durch Alkohol, Drogen und Designerklamotten Schulden in Höhe von rund 50'000 Franken angehäuft ha ben, hiess es beim Gerichtsverfahren . Seine Kreditkarte sei kurz vor der verhängnisvollen Tatnacht gesperrt worden, berichtet 20 Minuti weiter.

«Er verlor die Beherrschung»

Die Verteidigung des Angeklagten g ab an , die Britin Ann a R. sei a us Versehen bei erotische n Würgespiele n ums Leben gekommen . « Sie mochte Sexclubs wie etwa das Kit Kat in Berlin. Auch trank sie gerne – sie war Britin » , sagte S. vor Gericht. Weiter zitierte sie M.S. : « Ich legte ihr ein Handtuch um den Hals und begann sie zu küssen. Aber sie wollte mehr, also legte ich meine Hand auf das Handtuch und drückte zu.»

In der Tatnacht waren R. und S. gegen drei Uhr morgens von einer Party ins Hotel zurückgekehrt. Wenig später meldeten Zimmernachbarn Schreie. Vor Gericht sagten die Hotelgäste aus, sie hätten auch Lärm von « fallenden Gegenständen » aus dem Zimmer gehört.

Am Morgen gegen 6.30 Uhr erschien M. S. an der Hotel-Rezeption und bat um Hilfe : Seine Partnerin fühle sich nicht wohl. Anna R. war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Für die Staatsanwaltschaft war klar: S. soll R. getötet haben, weil sie entdeckt hatt e, dass er pleite war und ihn deswegen zurückwies. « Er verlor die Beherrschung und packte sie am Hals. » Dem Angeklagten se i i n dem Moment jede Möglichkeit entglitten , « ein gutes Leben mit ihr zu führen, ein Leben mit wahnsinnigen Ausgaben ». Dies sei ein « besonders perverses » Motiv, so d er Vorwurf der Anklage.

Verteidigung hatte die Freilassung des Angeklagten gefordert

Einem psychiatrischen Gutachten zufolge leidet M. S. an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Er empfinde kindliches Vergnügen daran, wichtig und angenehm zu erscheinen. « Die Beziehungen, die er aufbaut, sind opportunistisch » , gab die Staatsanwaltschaft bei einer Anhörung an.

Staatsanwältin Petra Canonica Alexakis hatt e ursprünglich e ine Freiheitsstrafe von 19 Jahren und sechs Monaten sowie die Ausweisung aus der Schweiz für 15 Jahre beantragt. Die Verteidiger des Angeklagten, Yasar Ravi und Luisa Polli, forderten hingegen die Freilassung ihres Mandanten: Sie betonten immer wieder, dass das erotische Würgespiel der beiden zum unabsichtlichen Tod der Britin geführt habe.

Wer war Anna R.? Die britische Millionärserbin hatte zu ihrem 21. Geburtstag Geld von ihrem Vater Clive bekommen, um die Welt zu bereisen. Clive R. besitzt ein Gestüt, das knapp 15 Millionen Franken wert ist. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte ihr Freund M. S. erfahren, dass R. etwa 32’000 Franken auf ihrem Konto hatte.