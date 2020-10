Mels SG : «Er hat das Opfer regelrecht aufgeschlitzt»

Ein Algerier (35) hat 2018 in einer Asylunterkunft in Mels SG einen 38-Jährigen mit einem Küchenmesser getötet. Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verurteilte ihn wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Im Februar 2018 wurde in einer Asylunterkunft in Mels ein 38-jähriger Ägypter durch Stiche schwer verletzt. Der Mann überlebte den Angriff nicht. Der Täter musste sich dafür kürzlich vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verantworten.

Darum gehts Im Februar 2018 hat der Beschuldigte in einer Asylunterkunft einen Mann mit einem Messer tödlich verletzt.

Er musste sich deswegen vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verantworten.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Dazu kommt eine Landesverweisung von 15 Jahren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gemäss dem am Dienstag veröffentlichten Urteil werden dem Verurteilten noch weitere kleinere Straftaten vorgeworfen. Das Gericht ordnete neben der langjährigen Freiheitsstrafe eine Landesverweisung von 15 Jahren und eine Busse an. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Verwahrung lehnte es ab.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte und sein Opfer, ein Asylsuchender aus Ägypten, sollen einige Monate vor der Tat einen Streit gehabt haben. Dabei soll der Ägypter den Algerier durch einen Faustschlag am linken Ohr verletzt haben. Der Beschuldigte litt danach unter einem Tinnitus.

Angekündigte Rache

Um sich zu rächen, kündigte der Beschuldigte gegenüber einem Bekannten in St. Gallen mehrfach an, er werde den Ägypter töten. Er habe die Bluttat «eiskalt geplant», warf ihm die Staatsanwältin in der Verhandlung vom vergangenen Mittwoch vor.

Im Februar 2018 habe er in einem Brockenhaus ein Messer mit 18 Zentimeter langer Klinge gekauft, sei nach Mels gefahren und habe das Messer im Güterschuppen beim Bahnhof versteckt. Danach ging er zur Asylunterkunft Heiligkreuz, wo sich das Opfer aufhielt. Laut Anklage wollte er auskundschaften, ob das Opfer dort war.

29 Mal zugestochen

Danach holte er beim Güterschuppen das Messer, begab sich erneut zur Unterkunft, betrat den Schlafraum des Opfers und stach 29 Mal auf den Mann ein, der auf seinem Bett mit dem Handy beschäftigt war. Mehrere Mitbewohner konnten den Täter nicht von der Gewalttat abhalten. Er habe das Opfer regelrecht aufgeschlitzt, sagte die Staatsanwältin.

Das Opfer starb in der darauf folgenden Nacht im Spital an seinen schweren Stich- und Schnittverletzungen. Eine Notoperation konnte den Mann nicht retten. Der Täter flüchtete zu Fuss, wurde aber kurz nach der Tat in Mels verhaftet. Ein Spürhund der Polizei fand das Messer in der Nähe in einem Gebüsch.

Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren und eine Verwahrung. Gemäss einem Gutachten bestehe beim Beschuldigten das Risiko weiterer Gewalttaten.

Verteidiger plädiert auf Totschlag

Der Verteidiger beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags und eine Freiheitsstrafe von höchstens sechseinhalb Jahren. Der Beschuldigte habe wegen des Tinnitus und seiner Angst vor dem Opfer unter einer grossen seelischen Belastung gelitten, was zu seinen Gunsten zu berücksichtigen sei. Er sei in einen Teufelskreis und in einen Wahn geraten.

Der Beschuldigte selbst beteuerte gegenüber den vier Richterinnen und dem Richter unter Tränen: «Ich wollte ihn nur verletzen, nicht töten.» Er habe sich müde und psychisch krank gefühlt. Immer wieder schilderte er, wie sehr er unter dem Tinnitus leide. Nur deshalb sei es zur Tat gekommen. Es tue ihm leid. Er wolle nach Algerien zurück.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil mehrheitlich den Anträgen der Staatsanwaltschaft, setzte die Freiheitsstrafe aber etwas tiefer an. Der Verurteilte befindet sich seit Mitte 2018 im vorzeitigen Strafvollzug.